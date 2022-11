Todas las Almas caminarán por Tucson este fin de semana

Todas las Almas eventos Dance of the Dead, primera noche Qué: Primer concierto en la serie Dance of the Dead

Cuándo: viernes, 6 p.m. to 11:59 p.m.

Dónde: MSA Annex, 267 Avenida del Convento La Procesión de los Angelitos Qué: La versión de la Procesión de Todas las Almas para los niños

Cuándo: sábado, 3 p.m. to 7 p.m.

Dónde: Armory Park, 222 S. 5th Ave. Dance of the Dead, segunda noche Qué: Segundo concierto en la serie Dance of the Dead

Cuándo: sábado, 5 p.m. to 11:59 p.m.

Dónde: MSA Annex, 267 Avenida del Convento Dance of the Dead, tercera noche Qué: Tercer concierto en la serie Dance of the Dead

Cuándo: domingo, 8 p.m. to 1!:59 p.m.

Dónde: MSA Annex, 267 Avenida del Convento Procesión de Todas las Almas Qué: La Procesión de Todas las Almas cumple sus 33 años

Cuándo: domingo, 6 to 7:30 p.m.

Dónde: Desde Grande Avenue entre Speedway y Ontario hacia Mercado District La Gran Final Qué: Domo y el encendido de la urna.

Cuándo: domingo, después de que la mayoría de la gente haya llegado y las carrozas estén alineadas para el Domo.

Dónde: MSA Annex, 267 Avenida del Convento

Sponsored by

Yes!

I want to help TucsonSentinel.com offer a real news alternative!

We're committed to making quality news accessible; we'll never set up a paywall or charge for our site. But we rely on your support to bring you independent news without the spin. Use our convenient PayPal/credit card donation form below or contact us at donate@tucsonsentinel.com today.

Subscribe and stretch your donation over time: $10/mo. Cub Reporter

$15/mo. Printer's Devil

$20/mo. Stringer

$40/mo. Correspondent

$50/mo. Senior Correspondent

Enter your own monthly amount (number only)

Or give a secure one-time gift with PayPal or your credit card: $5,000 Newshound

$2,500 Trusted Source

$1,000 Copy Desk Chief

$500 Correspondent

$250 Stringer

$100 Printer's Devil

$50 Cub reporter

$25 Informed Source

$10 Dear Reader

Enter your own amount (below)



TucsonSentinel.com is an Arizona nonprofit organization. Your contribution is tax-deductible.

Sponsored by