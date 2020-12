La desigualdad económica limita las oportunidades | Oportunidad en Tucson

Jim Kiser is a former editorial page columnist and editorial page editor for the Arizona Daily Star. He has undergraduate and graduate degrees in education from the University of Arizona and an MBA from Stanford University.

Los economistas que están detrás de gran parte de la información de esta serie de columnas incluso calcularon el efecto de la desigualdad en las oportunidades en su informe de 2016, "The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mobility Since 1940."

La creciente desigualdad ha resultado en un Estados Unidos más fuertemente dividido por clases, con el resultado de que "los estadounidenses ricos y los estadounidenses pobres están viviendo, aprendiendo y criando a sus hijos en mundos cada vez más separados y desiguales ... con miembros de la clase media alta ... la creciente brecha de oportunidades," escribe el profesor de Harvard Robert Putnam en Our Kids: The American Dream in Crisis.

Sobre Jim Kiser

Jim Kiser es un ex editor de la página editorial y columnista del Arizona Daily Star. Después de retirarse del Star, trabajó para el Consejo de Liderazgo del Sur de Arizona. Anteriormente, pasó tres años como vicepresidente de finanzas de Des Moines Register and Tribune Company, y tiene un MBA de la Universidad de Stanford. Aunque su nombre no está en la firma por su elección, su esposa, Shirley, ex ejecutiva de educación pública y sin fines de lucro y maestra de inglés de la escuela secundaria, es un socio pleno en el esfuerzo por llamar la atención sobre la falta de oportunidades de Tucson para los jóvenes de la ciudad.