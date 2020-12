Cuento de dos Tucson | Oportunidad en Tucson

Jim Kiser es un ex editor de la página editorial y columnista del Arizona Daily Star. Después de retirarse del Star, trabajó para el Consejo de Liderazgo del Sur de Arizona. Anteriormente, pasó tres años como vicepresidente de finanzas de Des Moines Register and Tribune Company, y tiene un MBA de la Universidad de Stanford. Aunque su nombre no está en la firma por su elección, su esposa, Shirley, ex ejecutiva de educación pública y sin fines de lucro y maestra de inglés de la escuela secundaria, es un socio pleno en el esfuerzo por llamar la atención sobre la falta de oportunidades de Tucson para los jóvenes de la ciudad.

TucsonSentinel.com publishes analysis and commentary from a variety of community members, experts, and interest groups as a catalyst for a healthy civic conversation; we welcome your comments. As an organization, we don't endorse candidates or back specific legislation. All opinions are those of the individual authors.

